Suriye Savunma Bakanlığı: YPG/SDG'nin Rakka'nın batısına saldırısında 2 asker hayatını kaybetti
Suriye'nin Rakka kentinin batısındaki Dibsi Afnan beldesinde YPG/SDG unsurlarının orduya yönelik gerçekleştirdiği kamikaze dron saldırısında 2 asker yaşamını yitirdi. Yerel kaynaklar, saldırının havan topu ile de gerçekleştirildiğini bildirdi.
Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG/SDG unsurlarının, Rakka kentinin batısındaki Dibsi Afnan beldesinde askerleri hedef aldığı saldırıda 2 askerin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Suriye resmi ajansı SANA, Savunma Bakanlığına bağlı Medya ve İletişim Dairesinin konuya ilişkin açıklamasına yer verdi.
Açıklamada, terör örgütü YPG/SDG'nin Rakka'nın batısındaki Dibsi Afnan beldesinde orduya ait güçleri kamikaze dronla hedef aldığı ifade edildi.
Saldırıda 2 askerin hayatını kaybettiği aktarıldı.
Yerel kaynaklar ise YPG/SDG'nin, Dibsi Afnan beldesini havan saldırısıyla hedef aldığını belirtti.