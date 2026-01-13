Haberler

Terör örgütü YPG/SDG'nin Halep'in içme suyu altyapısını hedef alma girişimleri sürüyor

Güncelleme:
Suriye Enerji Bakanlığı, terör örgütü YPG/SDG'nin Halep'in içme suyu altyapısını hedef aldığını ve El-Babiri Su İstasyonu'na yeni bir pompa ekleyerek su basma girişiminde bulunduğunu açıkladı. Bu durum, şehrin temel su kaynağını tehlikeye atmakta ve tarım arazilerini su baskını tehdidiyle karşı karşıya bırakmaktadır.

Suriye Enerji Bakanlığı, terör örgütü YPG/SDG'nin Halep'in içme suyu altyapısını hedef alma girişimlerinin devam ettiğini duyurdu.

Enerji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, YPG/SDG'nin Halep kenti ve çevresindeki kırsal bölgeler için temel su kaynağı El-Babiri Su İstasyonu'na yeni bir pompa ekleyerek ana kanalın su basmasını hedeflediği belirtildi.

Terör örgütü YPG/SDG'nin bu girişimi ile Halep'in temel su kaynağını tehlikeye attığı kaydedilen açıklamada, 8 bin hektarlık tarım arazisinin de su baskını tehdidiyle karşı karşıya olduğu aktarıldı.

Enerji Bakanlığın yeni bir drenaj kanalı açarak Halep'e içme suyu taşıyan ana kanal üzerindeki baskıyı hafifletmeye çalıştığı ve YPG/SDG'nin olası su baskınından sorumlu olduğu ifade edildi.

Terör örgütü YPG/SDG, 10 Ocak'ta Halep'in doğusunda Kafse ile Meskene arasında, Fırat Nehri kıyısındaki El-Babiri Su İstasyonu'ndan su pompalama faaliyetlerini durdurmuştu.

Suriye Enerji Bakanlığı, istasyonun Halep kenti ve çevresindeki kırsal bölgeler için ana su kaynağı olduğu uyarısında bulunup kesintinin vilayetin tamamını etkileyen doğrudan zarara yol açtığını, halkın yaşamını ve temel hizmetlere erişimini olumsuz etkilediğini duyurmuştu..

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
