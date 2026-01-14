Haberler

Terör örgütü YPG/SDG, Suriye'nin Halep kentinde saldırılar düzenledi

Suriye'nin Halep vilayeti çevresinde YPG/SDG'nin ordu mevzilerine ve sivillere yönelik insansız hava araçları ve ağır makineli tüfeklerle saldırılar düzenlediği bildirildi. Suriye ordusu, saldırılara karşılık vermek için örgütün mevzilerini topçu ateşiyle hedef aldı.

Terör örgütü YPG/SDG'nin Suriye'nin Halep vilayetinde orduya ait mevzilere ve sivillere ait noktalara saldırılar düzenlediği bildirildi.

Suriye'nin resmi televizyon kanalı El-İhbariye'ye konuşan bir askeri kaynak, terör örgütünün Halep şehrinin doğusundaki Hamima köyü civarındaki orduya ait bazı mevzileri ve sivillerin evlerini insansız hava araçları (İHA) ve ağır makineli tüfeklerle hedef aldığını, saldırıda herhangi bir can kaybı olup olmadığının henüz netleşmediğini söyledi.

Suriye ordusunun, YPG/SDG'nin saldırılarına karşılık Deyr Hafir çevresindeki örgütün mevzilerini topçu ateşiyle hedef aldığı kaydedildi.

İhbariye kanalı, dün Deyr Hafir kentinden motosikletiyle çıkmak isteyen bir sivilin, bölgede konuşlanmış terör örgütüne bağlı bir keskin nişancı tarafından vurulduğuna dikkati çekerek, örgütün "sahadaki cinayetlerini aralıksız sürdürdüğünü" vurguladı.

