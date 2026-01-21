Haberler

YPG/SDG, ateşkese rağmen Suriye ordusuna kamikaze İHA ile saldırı düzenledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye Savunma Bakanlığı, YPG/SDG'nin Sırrin beldesi yakınlarında Suriye ordusuna ait bir araca kamikaze insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırı, ateşkese rağmen gerçekleşti.

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG/SGD'nin Ayn el-Arab'ın güneyinde yer alan Sırrin beldesi yakınlarında Suriye ordusuna ait bir araca kamikaze ??????? insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini bildirdi.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün akşam varılan ateşkese rağmen YPG/SDG'nin Sırrin beldesi yakınında askeri bir araca saldırı düzenlediği belirtildi.

Kamikaze İHA ile gerçekleştirilen saldırıda ölen veya yaralanan olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Suriye yönetimi ile YPG/SDG arasında dün yerel saatle 20.00'de 4 günlük ateşkes ilan edilmişti.

Varılan ateşkesin ardından Ayn el-Arab ve Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Haseke bölgesindeki çatışmalar durmuştu.

Suriye ordusunun, 16 Ocak'ta terör örgütü YPG/SDG'ye karşı Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde başlattığı operasyon daha sonra nehrin doğusunda aşiretlerin de katılımıyla genişlemiş, örgüt işgalindeki toprakların büyük bölümü Suriye yönetiminin kontrolüne girmişti.

Şam yönetimi ile YPG/SDG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, örgütün Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke'deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG/SDG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor.

YPG/SDG'nin anlaşmaya uymaya yanaşmaması üzerine 19 Ocak'ta çatışmalar yeniden başlamıştı.

Şam ile YPG/SDG arasında dün akşam 4 günlük ateşkes kararı alınmıştı.

Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu - Güncel
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır

Karakozak'tan beklenen video geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti

Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti
Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur

Bayrağa saygısızlıkta resti çekti! İki ismi sorumlu tuttu
Açtığı işletmeyi 40 gün sonra kapattı! Nedeni de hayli enteresan

Açtığı işletmeyi 40 gün sonra kapattı! Nedeni de hayli enteresan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama

Bahçeli'nin "Sefalet ücreti" dediği emekli maaşlarıyla ilgili konuştu
Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti

Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti
Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı