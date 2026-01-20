Haberler

AA, terör örgütünün DEAŞ mensuplarını serbest bıraktığı Şeddadi'deki hapishaneyi görüntüledi

AA, terör örgütünün DEAŞ mensuplarını serbest bıraktığı Şeddadi'deki hapishaneyi görüntüledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye'nin Haseke iline bağlı Şeddadi kentindeki hapishanede YPG/SDG tarafından serbest bırakılan DEAŞ mensuplarının izlerine ulaşıldı. Suriye ordusu, serbest bırakılan 120 DEAŞ'lı teröristten 81'inin yeniden yakalandığını açıkladı.

Anadolu Ajansı (AA), terör örgütü YPG/SDG'nin dün DEAŞ terör örgütü mensuplarını serbest bıraktığı Suriye'nin kuzeyindeki Haseke'ye bağlı Şeddadi kentindeki hapishaneyi görüntüledi.

Şam yönetimi, terör örgütünden kontrolü aldığı hapishaneye çok sayıda güvenlik görevlisi yerleştirdi.

YPG/SDG'nin içerdeki DEAŞ'lı teröristleri serbest bırakmasıyla boşalan hapishanede dünkü olayın izlerine rastlanıyor.

Terör örgütünce serbest bırakılan DEAŞ mensuplarının, tutuklulara giydirilen ve kaçarken çıkardıkları turuncu elbiseleri hapishanenin çevresine attığı görülüyor.

YPG/SDG mensuplarının da ayrılırken kamuflajlarını hapishane içerisinde bıraktıkları dikkati çekiyor.

120 DEAŞ'lıdan 81'i yeniden yakalanmıştı

Suriye ordusundan dün yapılan yazılı açıklamada, YPG/SDG'nin Şeddadi'deki DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktığı bildirilmişti.

Açıklamada ayrıca, Şeddadi'deki hapishaneden DEAŞ mensuplarının serbest bırakılması nedeniyle YPG/SDG sorumlu tutulmuştu.

Öte yandan Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, YPG/SDG'nin Şeddadi'deki hapishaneden 120 DEAŞ'lı teröristi serbest bıraktığı, bunlardan 81'inin Suriye güçlerince yeniden yakalandığı aktarılmıştı.

Kaynak: AA / Ömer Koparan - Güncel
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor

Bakırhan'dan Bahçeli'ye ağır yanıt: Sana mı soracağız?
DEM Parti grup toplantısı sonrası ortalık karıştı! Polise taş atıldı, arbede çıktı

Sınırda tehlikeli gerginlik! DEM'liler ve polis arasında arbede çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz

Özel'den Bahçeli'yi zora sokacak teklif
Rus Kadın, Müslüman olup Fatiha'yı okudu

Müslüman olup Fatiha'yı okudu
Sinem Ünsal annesinin fotoğrafını paylaştı, takipçileri yorum bombardımanına tuttu

Annesinin fotoğrafını paylaştı, yorum bombardımanına tuttular
SGK'dan milyonlarca vatandaşı sevindirecek karar

SGK'dan milyonlarca vatandaşın cebini rahatlatacak adım
Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz

Özel'den Bahçeli'yi zora sokacak teklif
İslam Memiş'ten gram altın için çılgın tahmin

İslam Memiş'ten altın için çılgın tahmin
Sadettin Saran'ı delirten olay: Kim veriyor bu bilgileri?

Sadettin Saran'ı kızdıran olay: Kulüp içinde...