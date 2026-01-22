Terör örgütü YPG/SDG, Suriye'nin Haseke kentinde Arap kökenlilere yönelik alıkoymaları sürdürüyor

Terör örgütü YPG/SDG'nin Suriye'nin kuzey doğusunda yer alan ve işgali altında tuttuğu Haseke kentinde Arap kökenlilere yönelik alıkoymayı gece saatlerinde sürdürerek çok sayıda kişiyi alıkoyduğu bildirildi.

AA muhabirinin aktardığına göre, Şam yönetiminden gelen uyarılara rağmen terör örgütü YPG/SDG Haseke kentinde dün gece de Arap kökenlilere yönelik alıkoymayı sürdürdü.

Haseke'nin Emiriye ve Guveryan mahallelerinde onlarca Arap kökenli kişi gece saatlerinde terör örgütü mensupları tarafından alıkondu.

Silah zoruyla alıkonan Arap kökenli kişiler terör örgütü mensuplarınca bilinmeyen bir yere götürüldü. Görgü tanıklarının aktardığına göre, örgüt mensupları alıkoyduğu Arap kökenlileri darb etti ve silah zoruyla araçlara bindirip bilinmeyen bir yere götürdü.

Terör örgütü 20 Ocak'ta başlayan ateşkesten sonra önceki akşam da Haseke'de çok sayıda Arap kökenli kişiyi alıkoymuştu.

Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, dün yaptığı açıklamada, terör örgütü YPG/SDG'nin işgal ettiği Haseke kentinde sivillere yönelik keyfi alıkoymalar yaptığı, bunun da ateşkesi tehdit ettiği uyarısında bulunmuştu.