Suriye'de devrik rejim askerleri ile bazı PKK'lı teröristler Aynularab'dan Haseke'ye geçti

Güncelleme:
Suriye'nin Halep ilindeki YPG işgali altındaki Aynularab ilçesinden, PKK'lı teröristler ve devrik rejime bağlı askerlerle oluşan yaklaşık 110 kişilik bir grup Haseke'ye geçti. Konvoyun yabancı uyruklu teröristleri de içerdiği belirtiliyor.

Suriye'nin Halep ilinde terör örgüt Ypg'nin işgalindeki Aynularab ilçesinden aralarında terör örgütü Pkk'lı teröristler ile devrik rejime bağlı askerlerin de bulunduğu 110 kişi Haseke iline geçti.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, terör örgütü YPG işgali altındaki Halep'in Aynularab ilçesinden dün, Pkk'lı teröristler ile devrik rejim askerlerinden oluşan yaklaşık 110 kişi, 4 otobüs, çok sayıda jeep tipi araç ve ambulansların da yer aldığı toplam 25 araçlık bir konvoyla ayrıldı.

Aynularab'dan ayrılan grup, Suriye hükümetinin açtığı "Nur Ali" temas noktasından M4 kara yolunu kullanarak Haseke iline doğru hareket etti.

Güvenlik kaynakları, söz konusu konvoydaki PKK mensupları içinde yabancı uyruklu teröristlerin de bulunduğunu, bu kişilerin Haseke'den muhtemelen Irak'a sevk edilmesinin beklendiğini aktardı.

Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında imzalanan mutabakat kapsamında, Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güçlerinin Haseke ili, Kamışlı ilçesi ve Aynularab'a konuşlanması kararlaştırılmıştı. Ancak İçişleri Bakanlığına bağlı güçlerin henüz Aynularab ilçe merkezine konuşlandırılmadığı belirtiliyor.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
