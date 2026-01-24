Haberler

Suriye: Terör örgütü YPG ile olan ateşkes 15 gün uzatıldı

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG ile varılan ateşkesin 24 Ocak 2026 saat 23:00'ten itibaren 15 gün daha uzatıldığını duyurdu. Uzatma sebebinin ABD'nin YPG kontrolündeki hapishanelerden DEAŞ'lı tutukluları Irak'a taşıma süreci olduğu belirtiliyor.

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG ile ateşkesin 24 Ocak 23.00'ten itibaren 15 günlüğüne uzatıldığını açıkladı.

Suriye Savunma Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü YPG ile varılan yeni ateşkes sürecine ilişkin bilgi verildi.

Ateşkesin 15 gün uzatıldığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Suriye Arap Ordusu'nun tüm operasyonlarını durdurma süresini, 24 Ocak 2026 saat 23: 00 itibariyle 15 gün uzattığımızı ilan ediyoruz."

Terör örgütü YPG ile ateşkes süresini uzatmanın nedenine değinilen açıklamada, ABD'nin YPG kontrolündeki hapishanelerden DEAŞ'lı tutukluları Irak'a taşıma süreci sebebiyle ateşkes süresinin uzatıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Enes Canlı - Güncel
