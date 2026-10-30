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Yozgat Yerköy'de sobadan sızan karbonmonoksit gazı 60 yaşındaki kişiyi öldürdü

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Yozgat Yerköy'de sobadan sızan karbonmonoksit gazı 60 yaşındaki kişiyi öldürdü
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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 60 yaşındaki kişi hayatını kaybetti. Yakınlarının ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri kişiyi hareketsiz buldu; AFAD evde karbonmonoksit gazı tespit etti.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde müstakil bir evde yalnız yaşayan H.K'den (60) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, H.K'yi hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde H.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan AFAD ekiplerince yapılan incelemede evde karbonmonoksit gazı tespit edildi.

H.K'nin cenazesi, Yozgat Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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