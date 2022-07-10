Yozgat Valisi Polat, bayramlaşma programına katıldı

Yozgat'ta Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Valilik Fuaye Salonu'nda düzenlenen programa, Vali Ziya Polat, Yozgat milletvekilleri Yusuf Başer, Ali Keven, İbrahim Ethem Sedef, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal, Belediye Başkan Vekili Ahmet Topuz, Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, daire müdürleri, bazı siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Programda konuşan Vali Polat, katılımcıların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Yiğitler şehri Yozgat'ta Kurban Bayramı'nı huzur ve güvenli bir şekilde geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Polat, "Allah'a şükür bayram tatili boyunca ölümlü kazamız olmadı. Emniyetimiz, jandarmamız tüm ekiplerimiz sahada, 66 kavşak noktamızda 500'ün üzerinde arkadaşımız görev başında. Milletimizin güvenlik içerisinde yolculuk yapması için çalışıyoruz. Yola çıkacak vatandaşlarımıza trafik kurallarını hatırlatıyor, bayramı huzurlu ve mutlu geçirmelerini niyaz ediyorum. Tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum." dedi.

Bayramlaşma programından sonra Vali Polat ve beraberindeki heyet, görev başındaki, sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.