Yozgat'tan Hacı Adaylarına Uğurlama Töreni

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla Yozgat'tan kutsal topraklara gidecek hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda dün gece düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim tilaveti sunuldu, ilahiler okundu.

Törende konuşan Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, kentten bu yıl 520 kişinin hac ibadeti için Mekke ve Medine'ye gideceğini belirtti.

Hac yolculuğunun maneviyat açısından çok kıymetli olduğunu vurgulayan Gülden, "Hacılarımız, Hazreti Muhammed'in izini sürerek dini ve sünneti yaşama gayesiyle yola çıkıyorlar. Bu yolculuk, sadece bir seyahat değil, cenneti arama ve nefsin arınması yolculuğudur. Rabbimiz bu ibadeti bütün hacı adaylarımıza hayırlı ve kabul olunmuş kılsın." ifadelerini kullandı.

Yapılan duaların ardından 220 kişilik ilk hac kafilesi, aileleriyle vedalaşarak kutsal topraklara uğurlandı.