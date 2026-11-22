Yozgat'ta yıl sonuna kadar 2 milyon 300 bin fidan ve tohum toprakla buluşturulacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yozgat, Akdağmadeni ve Çayıralan Orman İşletme Müdürlüklerince il genelinde yürütülen ağaçlandırma çalışmaları sürüyor. Yıl sonuna kadar toplam 2 milyon 300 bin fidan ve tohumun toprakla buluşturulması hedefleniyor.
Yozgat'ta bu yıl yürütülen ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 2 milyon 300 bin fidan ve tohumun toprakla buluşturulması hedefleniyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yozgat, Akdağmadeni ve Çayıralan Orman İşletme Müdürlüklerince il genelinde yürütülen ağaçlandırma çalışmaları sürüyor.
Çalışmalar kapsamında yıl sonuna kadar toplam 2 milyon 300 bin fidan ve tohumun toprakla buluşturulması hedefleniyor.
Kaynak: AA