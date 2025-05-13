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Yozgat'ta Yavru Yaban Tavşanı Tedavi Altına Alındı

Yozgat'ta Yavru Yaban Tavşanı Tedavi Altına Alındı
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Yozgat'ın Çandır ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından hasta halde bulunan yavru yaban tavşanı, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Tavşan, tedavisinin ardından doğal yaşamına geri dönecek.

Yozgat'ın Çandır ilçesinde, jandarma ekiplerince hasta halde bulunan yavru yaban tavşanı, tedavi altına alındı.

Adalar mevkisindeki bahçesinde yavru tavşanı bitkin halde bulan bir vatandaş, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, tavşanı bulunduğu yerden alarak tedavisinin yapılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Yaban tavşanı, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
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