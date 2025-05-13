Yozgat'ta Yavru Yaban Tavşanı Tedavi Altına Alındı

Yozgat'ın Çandır ilçesinde, jandarma ekiplerince hasta halde bulunan yavru yaban tavşanı, tedavi altına alındı.

Adalar mevkisindeki bahçesinde yavru tavşanı bitkin halde bulan bir vatandaş, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, tavşanı bulunduğu yerden alarak tedavisinin yapılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Yaban tavşanı, tedavisinin ardından doğaya salınacak.