Yozgat'ta Yaralı Çakır Kuşu Tedavi Altına Alındı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan çakır kuşu, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Kuş, tedavisinin ardından doğal ortamına salınacak.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan çakır kuşu tedaviye alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı (HAYDİ) ekipleri, devriye faaliyeti sırasında Oluközü mevkisinde yaralı halde çakır kuşu buldu.

Ekipler, kuşu tedavisi ve bakımının yapılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Kuş, tedavisinin ardından doğal ortamına salınacak.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
