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Yozgat'ta Yaban Keçisi ile Vatandaş Arasında Sıcak Diyalog

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Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde doğaya salınan yaban keçisi, doğa yürüyüşü yapan bir vatandaşın yanına yaklaşarak samimi anlar yaşattı. Görüntülerin sosyal medyada ilgi görmesiyle doğaseverlerin ilgisini artırdı.

Doğaya salınan yaban keçisiyle vatandaşın sıcak diyaloğu yürekleri ısıttı

YOZGAT - Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde doğaya bırakılan yaban keçilerinden biri, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. Keçinin dağda vatandaşın yanına kadar gelmesi, renkli görüntülere sahne oldu.

Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen yaban hayatını destekleme çalışmaları kapsamında 2024 yılında Kazankaya Kanyonu'nda doğaya salınan 16 yaban keçisinden biri, doğa yürüyüşü yapan bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Vatandaşın keçiyi fark etmesiyle başlayan kayıtta, meraklı keçinin yavaş yavaş yaklaşması ve vatandaşla göz göze gelmesi izleyenlerin içini ısıttı. Keçinin ürkmeden yaklaşması ve vatandaşın ona sakin bir şekilde seslenerek sohbet etmesi ve oynamasıyla ortaya çıkan samimi anlar, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Aydıncık, Kazankaya Kanyonu doğal güzellikleri ve zengin yaban hayatıyla doğaseverlerin uğrak noktalarından biri olmaya devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDOĞAN BUDAK - Güncel
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