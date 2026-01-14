Haberler

Yozgat'ta jandarma yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

Güncelleme:
Yozgat'ta jandarma ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde yaban hayvanlarının yiyecek bulmalarına yardımcı olmak amacıyla doğaya yem bıraktı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için harekete geçti.

Ekipler, Saraykent ilçesindeki Atalan ve Karapınar ormanlık alanlarına kuşlar için buğday, hayvanlar için yem bıraktı.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
