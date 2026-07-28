Yozgat'ta yaban keçileri için denetim

Yozgat'ta jandarma ekipleri, yaban hayatının korunmasına yönelik denetim gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, ilgili İlçe Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Kazankaya Kanyonu Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahası'nda denetim yaptı.

Denetimlerde yaban keçilerinin korunmasına yönelik kontroller gerçekleştirildi.

Ekipler, ayrıca orman ve anız yangınlarının önlenmesi amacıyla dron ve fotokapan desteğiyle de önleyici faaliyet yürüttü.

Kaynak: AA