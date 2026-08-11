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Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

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Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, H.Z, B.Z, H.S, M.D. ve M.E.Ö. gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 14 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.Z, B.Z. ve H.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.D. ve M.E.Ö. serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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