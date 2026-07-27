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Sorgun'daki uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Sorgun'daki uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, 257 gram esrar ve 13 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan C.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Sorgun ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 1 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 257 gram esrar ve 13 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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