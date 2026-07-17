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Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
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Yozgat'ta jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı, 30 sentetik hap ele geçirildi.

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir araçla Ankara'dan Yozgat'a uyuşturucu taşındığı bilgisine ulaştı.

Bu kapsamda aracı uygulama noktasında durduran ekipler, yaptıkları aramada 30 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı A.G, E.K. ve F.K'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Sait Çelik
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