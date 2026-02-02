Yozgat'ta otomobilde 182 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
Yozgat'ta düzenlenen operasyonda 182 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucunun Yozgat'a getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 182 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çorum'dan Yozgat'a otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda tespit edilen aracı merkeze bağlı Boğazkale yolu Tayyip köyü girişinde durduran ekipler, aramada 182 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan Ö.F.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel