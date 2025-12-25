Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 1128 hap ele geçirildi
Yozgat'ın Akdağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1128 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Akdağ ilçesinde N.C'nin evine operasyon düzenlendi.
Adresteki aramada, 1128 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel