Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, narcotik ekipleri tarafından 1 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 35 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte şüpheli O.K'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, motosikletle seyir halindeki şüpheliyi takibe alarak durdurdu.
Yapılan aramada 35 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Güncel