Haberler

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı düşünülen E.A.'nın evinde arama yaparak çeşitli uyuşturucu maddeler ve 30 bin 400 lira para ele geçirdi.

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E.A'nın kentte uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Takibe aldıkları şüphelinin ikametine operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve sentetik hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 30 bin 400 lira para ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi

Gece yarısı 2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Salah gemileri yaktı! Liverpool'da bir devir kapanıyor

Gemileri yaktı! Dünya bu açıklamasını konuşuyor
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Gözaltına alınan Ahmet Çakar'dan korkutan haber
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
Trump, barış ödülünü gözünün önünden ayırmıyor

Stallone bile geri planda kaldı, fotoğraftaki detay dikkat çekti
Salah gemileri yaktı! Liverpool'da bir devir kapanıyor

Gemileri yaktı! Dünya bu açıklamasını konuşuyor
Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı

Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı
Selahattin Demirtaş'tan 'Öcalan' çağrısı: Keşke toplumla doğrudan konuşabilse

Demirtaş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı! Öcalan için de bir çağrısı var
41 yıla hükümlü firari, kapıda polisi görünce intihara kalkıştı

41 yıl ile aranıyordu! Kapıda polisi görünce intihara kalkıştı
39 yaşındaki Sergio Ramos, Monterrey'e veda etti

Sergio Ramos veda etti
Trump'ın atadığı Dr. Mehmet Öz, Medicaid'deki büyük yolsuzluğu ortaya çıkardı

Trump'ın Mehmet Öz'ü başına geçirdiği kurumda büyük yolsuzluk
Hakeme hakaret eden Paulo Fonseca, 9 ay sonra takımının başında

Hakeme hakaret etmişti! Ünlü teknik adam 9 ay sonra takıma geri döndü
Ünlü yönetmen Coppola'nın saati 11 dakikada 10,8 milyon dolara satıldı

Son filmi gişede çakıldı, ünlü yönetmen mirasını satmaya başladı
Diyarbakırlı ustadan güldüren arıza tespit çalışması

Ustanın arıza tespit çalışması olay oldu, görenler kahkahaya boğuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.