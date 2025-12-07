Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı düşünülen E.A.'nın evinde arama yaparak çeşitli uyuşturucu maddeler ve 30 bin 400 lira para ele geçirdi.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E.A'nın kentte uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Takibe aldıkları şüphelinin ikametine operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve sentetik hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 30 bin 400 lira para ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel