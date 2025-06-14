Yozgat'ta Ulaşım Altyapısına Sıcak Asfalt Müjdesi

Yozgat'ta Ulaşım Altyapısına Sıcak Asfalt Müjdesi
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Akdağmadeni Belediyesi, ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla Adnan Kahveci Caddesi'nde sıcak asfalt çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ilçe genelinde ulaşım konforunu artırmaya yönelik yatırımların sürdüğünü belirtti.

Yozgat'ın Akdağmadeni Belediyesi, ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla sıcak asfalt çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Adnan Kahveci Caddesi'nde başlatılan asfalt çalışmasını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ilçe genelinde ulaşım konforunu artırmaya yönelik yatırımların sürdüğünü belirtti.

Yalçın, daha önce birinci kat asfaltı yapılan Saat Kulesi Meydanı, Belediye Meydanı ve bağlantı yollarının ikinci kat asfaltla tamamlanacağını dile getirerek, "Adnan Kahveci Caddesi'nin tamamını da sıcak asfaltla yeniliyoruz. Böylece Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı ile Seyrantepe, Yenimahalle ve İbrahimağa mahallelerini çarşı merkezine bağlayan güzergahın tamamını konforlu hale getirmiş olacağız." ifadesini kullandı.

Yalçın, ilçede eş zamanlı olarak kilit parke, dinlenme alanları, çocuk parkı, spor ve sosyal tesis gibi farklı alanlarda da çalışmalar yürütüldüğü kaydetti.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
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