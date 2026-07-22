Yerköy'de tırda çıkan yangın söndürüldü
Yerköy'de tırda çıkan yangın, egzoz kısmına sıkışan sapların tutuşması sonucu başladı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde tırda çıkan yangın söndürüldü.
Susuz köyünde S.K'ye ait 66 AY 126 plakalı tırda, tarladan buğday yüklendiği sırada yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangının, tırın egzoz kısmına sıkışan sapların yüksek ısının etkisiyle tutuşması sonucu çıktığı belirlendi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Ferhat Kayhan