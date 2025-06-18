Yozgat'ta Termal Otelde Boğulma Olayı: Otel Müdürü ve Müdür Yardımcısı Tutuklandı
Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki bir termal otelin havuzunda 7 yaşındaki D.B.Y. boğularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili otel müdürü ve müdür yardımcısı tutuklandı.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde termal otelin havuzunda bir çocuk boğuldu, otel müdürü ve müdür yardımcısı tutuklandı.
Babası A.Y. ile 15 Haziran Pazar günü ilçedeki bir termal otelin havuzuna giden 7 yaşındaki D.B.Y, babasının havuz başından kısa süreli ayrıldığı esnada havuza düştü.
Havuzdakiler tarafından geç fark edilen çocuğu çıkartan vatandaşlar, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılan D.B.Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılardan otel müdürü ve müdür yardımcısı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.