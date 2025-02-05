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Yozgat'ta Su Seviyesi Kritik Düzeye Düştü
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Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Musabeyli Cemil Çiçek Barajı'ndaki su seviyesinin yüzde 15'e kadar düştüğünü belirterek, vatandaşları su tasarrufu yapmaları konusunda uyardı. Barajın doluluk oranının 9 milyon 700 bin metreküp olduğunu söyleyen Arslan, yağışların yetersizliğinin su kaynağını tehlikeye attığını ifade etti.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, kentin şebeke suyu ihtiyacını karşılayan Musabeyli Cemil Çiçek Barajı'nda su seviyesinin yüzde 15'lere kadar düştüğünü belirterek, vatandaşları su tasarrufu konusunda uyardı.

Başkan Arslan, Yozgat merkez ve Yerköy ilçesi ile Kırşehir'in Çiçekdağı ilçelerinin şebeke suyu ihtiyacının karşılandığı Musabeyli Cemil Çiçek Barajı kenarında, gazetecilere yaptığı açıklamada, kuraklık nedeniyle barajın su seviyesinin düştüğünü söyledi.

Barajın doluluk oranının 9 milyon 700 bin metreküp olduğunu ifade eden Arslan, kentte aylık 1 milyon metreküp su tüketildiğini belirtti.

Barajın dibinde kalan yaklaşık 3 milyon metreküp suyu kullanamadıklarını vurgulayan Arslan, "Barajda 6 milyon metreküp civarında kullanılabilir suyumuz var. Bu da demektir ki Yozgat'ın en fazla 6 aylık su ihtiyacını karşılayacak bir su var. Diliyoruz ki bir an önce yeteri kadar yağış gelir ve derdimize çare olur." diye konuştu.

Barajın 2016 yılı itibarıyla su tutmaya başladığını ve en yüksek doluluk oranının 2018 yılında yüzde 55 olduğunu hatırlatan Arslan, bu seviyenin her geçen yıl düştüğüne işaret etti.

Vatandaşları su kullanımı noktasında tasarruf etmeye davet eden Arslan, yeni su kaynaklarının araştırılması noktasında da çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Bahadır Muhlis Gökgül - Güncel
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