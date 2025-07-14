Yozgat'ta Silahlı Kavga: Muhtar ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde çıkan silahlı kavgada muhtar ile oğlu öldü.

İddiaya göre Bağlıca köyünde aralarında husumet olduğu öğrenilen köy muhtarı Y.A. ile Y.E.E. arasında tartışma çıktı.

Silahlı kavgaya dönüşen olayda Y.E.E. tüfekle köy muhtarı Y. A. ile oğulları A.A. ve K.A'ya ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, muhtar Y.A. ile oğlu A.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayda ağır yaralanan K.A. ise ilk müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan zanlı Y.E.E. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.