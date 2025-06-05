Yozgat'ta 'Ses Ver Sorgun' Türk Halk Müziği Yarışması Finali Gerçekleştirildi
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlenen 'Ses Ver Sorgun' Türk Halk Müziği Solo Ses Yarışması'nın finalinde, ortaöğretim kurumlarından 12 öğrenci sahne aldı. Seher Gül Doğan birinci olurken, Muhammed Bera Taşgın ikinci, Zeynep Doğan ise üçüncü oldu. Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, yarışmanın kültürel mirası genç nesillere aktardığını belirtti.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlenen "Ses Ver Sorgun" Türk Halk Müziği Solo Ses Yarışması'nın finali gerçekleştirildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Sorgun Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen yarışmanın finalinde, ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 12 öğrenci sahne aldı.
Finalde Seher Gül Doğan birinci, Muhammed Bera Taşgın ikinci, Zeynep Doğan ise üçüncü oldu.
Program sonunda konuşan Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, yarışmanın kültürel mirasın genç kuşaklara aktarılmasına katkı sağladığını söyledi.
Aydın, "Gençlerimiz yurdumuzun çeşitli yörelerinden eserler seslendirdi. Emeği geçenlere ve programa katılan dinleyicilere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.