Yozgat'ta 'Ses Ver Sorgun' Türk Halk Müziği Yarışması Finali Gerçekleştirildi

Yozgat'ta 'Ses Ver Sorgun' Türk Halk Müziği Yarışması Finali Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlenen 'Ses Ver Sorgun' Türk Halk Müziği Solo Ses Yarışması'nın finalinde, ortaöğretim kurumlarından 12 öğrenci sahne aldı. Seher Gül Doğan birinci olurken, Muhammed Bera Taşgın ikinci, Zeynep Doğan ise üçüncü oldu. Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, yarışmanın kültürel mirası genç nesillere aktardığını belirtti.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlenen "Ses Ver Sorgun" Türk Halk Müziği Solo Ses Yarışması'nın finali gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Sorgun Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen yarışmanın finalinde, ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 12 öğrenci sahne aldı.

Finalde Seher Gül Doğan birinci, Muhammed Bera Taşgın ikinci, Zeynep Doğan ise üçüncü oldu.

Program sonunda konuşan Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, yarışmanın kültürel mirasın genç kuşaklara aktarılmasına katkı sağladığını söyledi.

Aydın, "Gençlerimiz yurdumuzun çeşitli yörelerinden eserler seslendirdi. Emeği geçenlere ve programa katılan dinleyicilere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ukrayna, 41 Rus savaş uçağının imha edildiği operasyona ait görüntüler yayınladı

Ukrayna, 41 Rus savaş uçağının imha edildiği operasyona ait görüntüler yayınladı
600 bin kamu işçisi için ilk teklif bayramdan sonra verilecek

600 bin kişiye müjdeli haber! Bakan Işıkhan zam için tarih verdi
Bilecik Valisi Şefik Aygöl hem ağladı hem ağlattı

Görev yaptığı kentten ayrılan Vali hem ağladı hem ağlattı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Almanlar gözünü Galatasaray'ın yıldızına dikti

Galatasaray'ın yıldızına yeni talip! Kulüp çuvalla para kazanabilir
Süper Lig'de yılın imzası! Cenk Tosun'un yeni adresi belli gibi

Süper Lig'de yılın imzası! İşte Cenk'in yeni adresi
Akın Gürlek'le ilgili sözleri nedeniyle Özgür Özel'e soruşturma

Mitingdeki sözleri başına iş açtı! Özgür Özel'e soruşturma
Pelin Akil'den ayrılık açıklaması! Dokuz senelik evlilik bitiyor

Aylardır boşanacakları konuşuluyordu! Son sözünü söyledi
Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak

Araç sahipleri dikkat! Sistem değişti, ücret otomatik olarak artacak
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı, cezaevlerinden tahliyeler başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.