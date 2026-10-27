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Yozgat'ta Sarımbey köyünde yıldırım düşen tarlada çıkan yangında 500 ton saman yandı

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Yozgat'ın merkezine bağlı Sarımbey köyünde saman balyalarının bulunduğu tarlaya yıldırım isabet etmesiyle yangın çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangında 500 ton saman kullanılamaz hale geldi.

Yozgat'ta yıldırımın isabet etmesi sonucu çıkan yangında 500 ton saman yandı.

Merkeze bağlı Sarımbey köyünde saman balyalarının bulunduğu bir tarlaya yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Uzun süren uğraşlar sonucunda kontrol altına alınan yangında, 500 ton saman kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin soğutma çalışmalarını tamamladığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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