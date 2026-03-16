Yozgat'ta Kadir Gecesi Sakal-ı Şerif Ziyareti

Yozgat'ta Kadir Gecesi dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Tarihi Çapanoğlu Büyük Camisi'ne gelen vatandaşlar, cam fanustaki Sakal-ı Şerif'i görmek için sıraya girdi.

Cami imamı ve müezzini tarafından tekbir ve salavatlar eşliğinde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Vatandaşlar da Sakal-ı Şerif'in önünden geçerken salavat getirip dua etti.

Sakal-ı Şerif'i gören vatandaşlar, duygu dolu anlar yaşadı.

Sakal-ı Şerif ziyaretlerinin Hazreti Muhammed'i hatırlamak ve ona olan muhabbeti tazelemek için yapıldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Sait Çelik
