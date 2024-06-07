Yozgat'ta Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi
Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Sarayköyü ile Şefaatli ilçesine bağlı Paşaköyü'nde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, doluya dönüştü. Dolu yağışı sonucu meyve ağaçlarında hasar meydana geldi ve ekili alanlarda beyaz örtü oluştu. Sağanak yağış ise ilçede aralıklarla devam ediyor.
Yozgat'ta etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Yerköy ilçesine bağlı Sarayköyü ile Şefaatli ilçesine bağlı Paşaköyü'nde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yerini doluya bıraktı.
Dolu yağışı sonucu meyve ağaçlarında hasar meydana geldi, ekili alanlarda beyaz örtü oluştu.
Sağanak, ilçede aralıklarla etkisini sürdürüyor.