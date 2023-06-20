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Yozgat'ta sağanak etkili oldu

Yozgat'ta sağanak etkili oldu

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Yozgat'ta sağanak sonrası oluşan sel, ekili alanlarda hasara yol açtı.

Yozgat'ta sağanak sonrası oluşan sel, ekili alanlarda hasara yol açtı.

Çekerek ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Koyunculu, Beyyurdu ve Kavakalan köylerinde sağanağın ardından meydana gelen sel, ekili alanlara, köprü ve menfezlere zarar verdi.

Köylerde inceleme yapan Çekerek Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, vatandaşlardan bilgi alırken, özel idare ve DSİ ekipleri selin hasar verdiği köylere sevk edildi.

Kaynak: AA / Eyyup Yıldız - Güncel

Beyyurdu Çekerek Yozgat Güncel Haberler

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