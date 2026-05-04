Haberler

Yozgat'ta sağanağın ardından debisi yükselen derenin üzerindeki köprü yıkıldı

Yozgat'ta sağanağın ardından debisi yükselen derenin üzerindeki köprü yıkıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde sağanak sonrası debisi yükselen derenin üzerindeki köprü yıkıldı.

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde sağanak sonrası debisi yükselen derenin üzerindeki köprü yıkıldı.

İlçeye yaklaşık 12 kilometre mesafedeki Sarayözü Mahallesi'nde gece etkili olan sağanak sonrası derenin debisi yükseldi.

Debinin artması sonucu, şubat ayında sağanak nedeniyle yıkılan köprünün alternatifi olan köprü de çökerek kullanılamaz hale geldi.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye İlçe Özel İdaresi, AFAD, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi.

Saraykent Kaymakamı Mete Öztürk ile Belediye Başkanı Ahmet Köroğlu, yıkılan köprünün bulunduğu alanda incelemede bulundu.

Alternatif köprünün de yıkılmasıyla, şubat ayında yıkılan köprüde yürütülen çalışmalar da durduruldu.

Ekiplerin ulaşımın yeniden sağlanması için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Sait Çelik
Hürmüz'de sıcak saatler! Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu

Hürmüz'de sıcak saatler! Körfez ülkesine ait tanker vuruldu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sel yolları kapattı, cenaze yakınları kepçe ile taşındı

Mayıs ayında sel kabusu! Cenazeye kepçe ile gittiler
Fener'in eski yıldızından inanılmaz gol

Fener'in eski yıldızından füze!

Dehşet saçan palalı saldırganı polis kurşun yağdırarak etkisiz hale getirdi

Polis, üç kişiyi yaralayan palalı saldırgana kurşun yağdırdı
Eczacıbaşı Dynavit’nin yıldızı maç sırasında küfür etti

Ettiği küfür maçın önüne geçti!

Sel yolları kapattı, cenaze yakınları kepçe ile taşındı

Mayıs ayında sel kabusu! Cenazeye kepçe ile gittiler
Polis, öğretmen, vaiz! Memurun dört gözle beklediği zam tablosu ortaya çıktı

Polis, öğretmen, vaiz! Memurun beklediği zam tablosu ortaya çıktı
Erzurumspor'dan Fenerbahçe'nin Kante transferine tepki

Kante transferinin maliyetine bir tepki de Süper Lig'in yeni ekibinden