Yozgat'ta bir apartman dairesinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı

Yozgat'ta bir apartman dairesinin mutfağında meydana gelen patlama sonucu çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

Erdoğan Akdağ Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın birinci katındaki dairenin mutfağında, henüz nedeni belirlenemeyen patlamanın ardından yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis, doğal gaz ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Patlama sırasında mutfakta bulunan C.D. (19) yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından C.D, Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evde patlama ve yangın nedeniyle hasar oluştu.

Site yöneticisi Hasan Uçar, patlama sırasında sitenin önünde bulunduğunu belirterek, "Ofisin önünde bekliyordum. Bir anda patlama oldu. Muhtemelen gaz sıkışması yaşandı. Hemen ambulans ve itfaiyeyi aradık. Arkadaşımız biraz yanıklar aldı." dedi.

Öte yandan yangının dumanından etkilenen apartmandaki 2 kişi de kontrol amaçlı Yozgat Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.