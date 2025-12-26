Haberler

Yozgat'ta bir apartman dairesinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı

Yozgat'ta bir apartman dairesinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı
Güncelleme:
Yozgat'ta bir apartman dairesinin mutfağında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında 19 yaşındaki C.D. yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi, yangının dumanından etkilenen 2 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Yozgat'ta bir apartman dairesinin mutfağında meydana gelen patlama sonucu çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

Erdoğan Akdağ Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın birinci katındaki dairenin mutfağında, henüz nedeni belirlenemeyen patlamanın ardından yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis, doğal gaz ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Patlama sırasında mutfakta bulunan C.D. (19) yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından C.D, Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evde patlama ve yangın nedeniyle hasar oluştu.

Site yöneticisi Hasan Uçar, patlama sırasında sitenin önünde bulunduğunu belirterek, "Ofisin önünde bekliyordum. Bir anda patlama oldu. Muhtemelen gaz sıkışması yaşandı. Hemen ambulans ve itfaiyeyi aradık. Arkadaşımız biraz yanıklar aldı." dedi.

Öte yandan yangının dumanından etkilenen apartmandaki 2 kişi de kontrol amaçlı Yozgat Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
'Ebru Gündeş'in eski eşi Murat Özdemir tutuklandı' iddiası

Şehit babasının kahreden görüntüsüyle ilgili gerçek bambaşka çıktı

TFF 51 kişiyi PFDK'ya sevk etti! Aralarında hakem Ali Palabıyık da var

Aksaray'da 'dur' ihtarına uymayan motosikletli kaza yaptı

18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında

Apar topar final yapan dizi hakkında bomba iddia: Set çalışanını döverek öldürdüler

TFF 51 kişiyi PFDK'ya sevk etti! Aralarında hakem Ali Palabıyık da var

SDG-Şam krizi derinleşirken Mazlum Abdi'den jet hamle

AK Parti harekete geçti: Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor

