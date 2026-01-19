Haberler

Yozgat'ta park halindeki otomobil yandı

Güncelleme:
Yozgat'ın Erdoğan Akdağ Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yozgat'ta park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Erdoğan Akdağ Mahallesi'nde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen park halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

