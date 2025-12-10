Yozgat'ta park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Yozgat'ta Mehmet Hulusi Efendi Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası otomobilde hasar meydana geldi.
Mehmet Hulusi Efendi Mahallesi'nde park halindeki 66 AAK 626 plakalı otomobilde yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobilde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel