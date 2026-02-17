Yozgat'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Plakaları öğrenilemeyen Bekir Alparslan'ın kullandığı motosiklet ile F.D. idaresindeki otomobil Yenidoğan Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, motosiklet sürücüsü Bekir Alparslan'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan otomobil sürücüsü ve motosiklette bulunan B.E. sağlık ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel