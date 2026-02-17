Haberler

Yozgat'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Yozgat'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Plakaları öğrenilemeyen Bekir Alparslan'ın kullandığı motosiklet ile F.D. idaresindeki otomobil Yenidoğan Mahallesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, motosiklet sürücüsü Bekir Alparslan'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan otomobil sürücüsü ve motosiklette bulunan B.E. sağlık ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
Kulisleri sallayacak iddia! Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına dönüş tarihini verdiler

CHP'ye dönüş tarihi verildi! İlk yapacağı iş bile belliymiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Takipçisi Çelik'ten en ucuzu 1.6 milyon Lira olan araba istedi!

Takipçisinin isteği akıllara zarar! En ucuzu 1.6 milyon lira
Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye gözdağı

Fenerbahçelileri yine kızdırdı
Babasına kurduğu tuzak pes dedirtti: Yemeden içmeden kesildi

Babasına kurduğu tuzak pes dedirtti: Yemeden içmeden kesildi
Esenler'de pencereye çıkıp tencere ve tavaya vuran kadın mahalleliyi bıktırdı

Mahalleliyi canından bezdiren kadın! 20 yıldır aynı şeyi yapıyor
Takipçisi Çelik'ten en ucuzu 1.6 milyon Lira olan araba istedi!

Takipçisinin isteği akıllara zarar! En ucuzu 1.6 milyon lira
Yerli Leonardo DiCaprio'ydu! Arda Kural sevgilisini ilk kez paylaştı

Yerli Leonardo DiCaprio'ydu! Sevgilisini ilk kez paylaştı
İzmir'de yağış hayatı felç etti, yollar göle döndü

Türkiye'nin en büyük şehirlerinden! Son hali çileden çıkardı