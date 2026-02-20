Yozgat'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Yozgat-Ankara kara yolunda meydana gelen kazada, İ.K. yönetimindeki otomobil devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Yozgat'ta otomobilin devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.
İ.K'nin kullandığı 06 DGJ 947 plakalı otomobil, Yozgat- Ankara kara yolu Sarıhacılı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazara yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Sait Çelik