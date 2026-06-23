Yozgat'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu sürücü ve yanındaki kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
İ.T. idaresindeki 66 LF 716 plakalı otomobil, Sorgun-Kadışehri kara yolu Keser köyü mevkisinde devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü İ.T. ile yanında bulunan F.T, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Sait Çelik