Haberler

Yozgat'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Yozgat'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu sürücü ve yanındaki kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İ.T. idaresindeki 66 LF 716 plakalı otomobil, Sorgun-Kadışehri kara yolu Keser köyü mevkisinde devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü İ.T. ile yanında bulunan F.T, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sait Çelik
CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partisinden istifa etti

CHP'de ihraç edileceği konuşulan milletvekili, istifa etti

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadir İnanır'ın da ablasıydı! Soner Arıca'nın annesi hayatını kaybetti

Kadir İnanır ve Soner Arıca'nın acı günü
Tatil cennetinde tesettürlü kadına sözlü taciz! Sorduğu soruya bakın

Tatil cennetinde tesettürlü kadına skandal soru

Edin Visca yuvaya geri döndü

Geri döndü! Süper Lig'de bu transferi konuşmayan kalmayacak
Beşiktaş'ın hazırlık kampındaki rakipleri belli oldu

Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu
Kocasının katlettiği Helin'in nasıl öldürüldüğünü kuzeni anlattı

Helin'in nasıl katledildiğini kuzeni gözyaşları içinde anlattı
Isparta'da park halindeki araçtan 2 gencin cesedi çıktı

Sır gibi ölüm! Bu araçtan iki gencin cenazesi çıktı
Esra Erol'un programında ünlenen Aleyna, bambaşka biri oldu

Açılıp saçılıp bambaşka biri oldu