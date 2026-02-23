Yozgat'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında, A.D. yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan sürücü ve yolcu, hastaneye kaldırıldı.
A.D. idaresindeki 06 U 0587 plakalı otomobil, Eskipazar Mahallesi'nde kontrolden çıkarak Sarıtopraklık Mezarlığı'na devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile yolcu M.D. itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Sait Çelik