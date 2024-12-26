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Yozgat'ta Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Yozgat'ta yaşanan trafik kazasında bir otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı. Hayatını kaybeden kişinin Bozok Üniversitesi'nde öğrenci olduğu öğrenildi.

Yozgat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

M.Ç. idaresindeki 38 AJB 587 plakalı otomobil, Sarıkaya-Boğazlıyan kara yolunda kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Otomobildeki A.R.B'nin hayatını kaybettiği kazada yaralanan sürücü, Boğazlıyan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaşamını yitiren A.R.B'nin Bozok Üniversitesi Boğazlıyan Meslek Yüksekokulunda eğitim gördüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Güncel
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