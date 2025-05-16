Yozgat'ta Otizmli Çocuğun Polis Olma Hayali Gerçek Oldu

Yozgat'ta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otizmli çocuğun polis olma hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Mehmet Hulisi Efendi Mahallesi TOKİ konutlarında ikamet eden otizmli 14 yaşındaki Alperen Oğrum'un polis olma ve üniforma giyme hayali, ağabeyi Mustafa Oğrum tarafından CİMER'e bildirildi.

Dilekçenin Yozgat İl Emniyet Müdürlüğüne ulaşması üzerine harekete geçen ekipler, polis aracıyla Oğrum'un eğitim gördüğü Uğur Bektaş Özel Eğitim Merkezine gitti.

Burada polis kıyafeti giydirilen Oğrum polis aracıyla İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Polis üniformasıyla emniyet birimlerini gezen Oğrum, ekiplerle sohbet edip, telsizle anons geçti.

Oğrum, daha sonra trafik polisi kıyafeti giyip polis aracıyla şehir turu atarak, bir günlüğüne de olsa polis olmanın mutluluğunu yaşadı.