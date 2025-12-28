Yozgat ve 6 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Yozgat Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın kent merkezi ile 6 ilçede eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı, düşük hava sıcaklığı ve buzlanma nedeniyle yarın 4 ilçede eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Düşük hava sıcaklığı, aralıklarla devam eden kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Akdağmadeni, Sarıkaya, Çayıralan ve Çandır ilçelerimizde eğitime 29 Aralık Pazartesi günü bir gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Valilik, ilde hissedilen hava sıcaklıklarının eksi 13 dereceye kadar düşeceğinin görülmesi ve aralıklı olarak devam eden kar yağışı ve buzlanma sebebiyle kent merkezi ile Sorgun ve Saraykent ilçelerinde de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime yarın ara verildiğini açıkladı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği ile kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileriyle okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan anneler de 29 Aralık Pazartesi günü idari izinli sayılacaktır. Eğitim öğretime ara verilmeyen ilçelerimiz, meteorolojik verilere göre kendi kurullarınca karar alacaklardır."