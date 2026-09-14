Yozgat'ta öğrenciler dersbaşı yaptı

Yozgat'ta 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Tören, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Türk'ün Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Yavuz Selim İlkokulu bahçesinde devam eden programda, öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu, çocuk şarkıları seslendirdi ve şiirler okudu.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, burada yaptığı konuşmada, öğrencilere yeni eğitim öğretim yılında başarılar diledi.

Yaz tatili döneminde yeni eğitim öğretim dönemine yönelik hazırlıkların gerçekleştirildiğini belirten Özkan, okulların teknik, fiziki ve güvenlik alanındaki ihtiyaçlarının giderildiğini söyledi.

Özkan, hazırlıklara destek veren kurumlara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Türk ise il genelindeki 451 okulda 5 bin 671 öğretmen ve 63 bin 82 öğrencinin ders başı yaptığını ifade etti.

İlk ders zilini öğrencilerle birlikte çalan Vali Özkan, daha sonra sınıfları gezdi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, İl Emniyet Müdürü Tuncay Pekin, AK Parti İl Başkanı Hasan Kandemir ve veliler katıldı.

Kaynak: AA