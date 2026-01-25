Yozgat'ta kar ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 76 yaşındaki Selami Karadoğan ve 50 yaşındaki Habib Kızılkaya, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
İlçeye bağlı İnönü köyündeki 2 bin rakımlı Tanışık Yaylası'na dün çıkan Selami Karadoğan (76) ve Habib Kızılkaya (50), karın şiddetini artırması ve tipi nedeniyle mahsur kalınca yardım talebinde bulundu.
İhbar üzerine harekete geçen AFAD ve jandarma ekipleri, amfibi paletli araçla yaylaya ulaştı.
Ekiplerce, bulundukları yerden kurtarılarak evlerine ulaştırılan Karadoğan ve Kızılkaya'nın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.