Yozgat'ın içme suyunu karşılayan Musabeyli Cemil Çiçek Barajı'ndaki su kritik seviyeye geriledi

Yozgat'ın içme suyunu karşılayan Musabeyli Cemil Çiçek Barajı'nda, yaşanan kuraklık nedeniyle su seviyesi kritik noktaya geriledi.

Yapımı 2015'te tamamlanan, yaklaşık 48 milyon metreküp su toplama hacmine sahip barajda, mevcut su seviyesinin kullanılabilir seviyenin altına düşmesi üzerine kent merkezinde kademeli su kesintisi uygulamasına geçildi.

Kent merkezi, Yerköy ilçesi, Organize Sanayi Bölgesi ve Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinin şebeke suyu ihtiyacını karşılayan, en yüksek doluluk oranına 2022'de yüzde 55 seviyesine ulaşan barajda, son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle mevcut su miktarı "ölü hacim" olarak değerlendirilen seviyenin altına indi.

İl merkezinde kuzey ve güney bölgelerine dönüşümlü olarak 24 saat arayla Arap Seyfi mevkisindeki kuyulardan su verilirken, belediye ekipleri su seviyesinin artırılması için çözüm arayışlarını sürdürüyor.

"Suyumuzu, Arap Seyfi bölgesinden Yozgat'ımıza temin ediyoruz"

Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Açıkgöz, AA muhabirine, barajda şu anda yalnızca "ölü hacim" olarak değerlendirilen suyun kaldığını söyledi.

Barajın normal şartlarda yaklaşık 1 milyon metrekare yüzey alanına sahip olduğunu ancak mevcut durumda bu alanın yaklaşık 770 bin metrekareye düştüğünü belirten Açıkgöz, "Su alma yapımız, dubalı sistemimizin altına düşmüş durumda. Yani bu şu anlama geliyor, alttaki su alma yapımız yüzde sıfıra tekabül ediyor. Gördüğümüz su, ölü hacim olarak nitelendirdiğimiz, sıfırın altında bulunan su miktarımız. Dolayısıyla şu an için buradan şehrimize su verme imkanımız bulunmamaktadır. Suyumuzu, diğer temin bölgemiz Arap Seyfi bölgesinden Yozgat'ımıza temin ediyoruz." diye konuştu.

Barajın toplam kapasitesinin 49 milyon metreküp olduğunu ifade eden Açıkgöz, en yüksek doluluk oranının 2022 yılında yoğun kar yağışıyla yüzde 55 seviyesinde görüldüğünü, mevcut durumda ise yaklaşık 2 milyon metreküp ölü hacim su bulunduğunu anlattı.

Açıkgöz, Musabeyli Cemil Çiçek Barajı'nın yeniden devreye alınabilmesi için yağışların kritik olduğunu belirterek, gerekli görülmesi halinde ölü hacmin de kullanılabileceğini, şu anda kente kuyular aracılığıyla su verildiğini dile getirdi.

Su teminini sağlamak için kuyu çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Açıkgöz, şunları kaydetti:

"Yine ekstra kuyularla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yeni sondajlarımız var, onları da sisteme dahil ediyoruz. Sondaj çalışmalarımız, özellikle hızlı olabilmesi için, yeniden borulama yapmamak için mevcut su depolarımıza yakın yerlerde özellikle kuyularımızı açmak için çalışıyoruz ki hemen sisteme entegre edelim, dahil edelim. Vatandaşlarımız bir an önce suya kavuşsunlar diye. Sonbahar aylarında yine 4 tane yeni kuyumuz olmuştu. Onlardan da toplamda saniyede 24 litre sistemimize su entegre etmiştik. Yine bu noktada çalışmamız devam ediyor."