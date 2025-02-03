Yozgat'ta Kırmızı Işıkta Bekleyen Araçta Yangın Çıktı
Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobilin motor kısmından alev alması sonucu yangın meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, araçta hasar oluştu.
Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
M.Ş. idaresindeki 66 NF 207 plakalı otomobil, Merkez Cami önündeki kırmızı ışıkta beklediği sırada motor kısmından alev aldı.
Araçtan inen sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Sarıkaya Belediyesi İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, araçta hasar oluştu.
Kaynak: AA / Mustafa Mete Öztürk - Güncel