Karla kaplanan Yozgat Çamlık Milli Parkı ve Akdağmadeni ormanları dronla görüntülendi

Güncelleme:
Yozgat'ta etkili olan kar yağışının ardından Yozgat Çamlık Milli Parkı ve Akdağmadeni ormanları dronla görüntülendi. Beyazla kaplanan ormanlar, yeşil ve beyaz renklerin oluşturduğu güzel manzaralar sundu.

Yozgat kent genelinde etkili olan kar yağışının ardından ormanlık alanlar dronla görüntülendi.

Türkiye'nin ilk milli parkı olan Yozgat Çamlık Milli Parkı'ndaki çam ağaçları ve Akdağmadeni ilçesindeki ormanlar kar yağışıyla beyaza büründü.

Yeşil ve beyazın oluşturduğu güzel manzara, dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
